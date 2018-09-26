На улице Авиаконструктора Петлякова в ТиНАО перекрыто движение до 25 декабря. Об этом сообщил Информационный центр транспортного комплекса.

Отмечается, что перекрытие связано со строительством инженерных сетей.

Транспорт начнет двигаться вне участка ул. Авиаконструктора Петлякова от д. 3 до вл. 15, сооружение 1 (пос. Внуковское в ТиНАО) и ограничения будут длиться до 25 декабря в связи со строительством инженерных сетей. Перекрытие осуществляется поэтапно в период по 25 декабря

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