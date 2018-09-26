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Московская жизнь
В районе ТиНАО проводятся строительные работы
В результате необходимых для проведения инженерных сетей работ движение наземного транспорта по улице Петлякова перекрыто до Нового года.
На улице Авиаконструктора Петлякова в ТиНАО перекрыто движение до 25 декабря. Об этом сообщил Информационный центр транспортного комплекса.
Отмечается, что перекрытие связано со строительством инженерных сетей.
Транспорт начнет двигаться вне участка ул. Авиаконструктора Петлякова от д. 3 до вл. 15, сооружение 1 (пос. Внуковское в ТиНАО) и ограничения будут длиться до 25 декабря в связи со строительством инженерных сетей. Перекрытие осуществляется поэтапно в период по 25 декабря.
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