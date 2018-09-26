Профильные инвестиции привлечены в объект незавершенного строительства во Внукове через открытые торги. Научно-производственный кластер в сфере биотехнологий откроет компания ООО «Биотехнологический Кластер Инновация».

Объект производственного назначения, расположенный в поселке Толстопальцево вблизи международного аэропорта «Внуково», передан компании по итогам торговой сессии, организатором которой выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Ранее актив принадлежал ГАУ НПЦ «Моссемпродтехкартофель».

Приобретённый на торгах корпус планируется превратить в промышленный кластер в области биотехнологии, отметила директор ООО «Биотехнологический Кластер Инновация» Виктория Абрамова.

«Помимо научно-исследовательской работы, будут проводиться работы по развитию технологий в сфере импортозамещения», – рассказала Виктория Абрамова.

Построенный в 2016 году корпус проектировался как научно-производственный центр семенного, продовольственного и технического картофеля. Это 3-этажное здание площадью 12,6 тыс. кв. метров, строительство которого произведено лишь на половину. На крыше здания расположены 20 теплиц, предусмотрены теплицы с регулируемыми условиями выращивания в центре здания.

Корпус подключен к электричеству (разводка по зданию выполнена частично), центральному отоплению и горячему водоснабжению Итоговая стоимость лота составила 143,7 миллионов рублей.

Комплекс строений расположен в черте населенного пункта со сложившейся социальной инфраструктурой, в районе с устойчивым спросом на коммерческую недвижимость, на объекты производственного и складского назначений.

.