Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детской поликлиникина 320 посещений в смену на западе Москвы. Шестиэтажное здание поликлиники возведут на месте недостроенного нежилого здания по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 40 (Тропарево-Никулино, ЗАО), которое запланировано к сносу.

Главный вход в поликлинику будет расположен в углу здания, выходящим на пересечение улиц Тропаревская и Академика Анохина. На первом этаже разместится пункт неотложной медицинской помощи, молочно-раздаточный пункт и вестибюль с санузлами для маломобильных посетителей. На втором этаже оборудуют педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка и общие помещения отделений. На третьем этаже – дневной стационар на 10 коек, хирургическое отделение, кабинеты специальной помощи. На четвертом этаже – отделение для детей грудного возраста, отделение реабилитации и общие помещения. На пятом этаже – отделения лучевой и функциональной диагностики, школьно-дошкольное отделение и общие помещения. Шестой этаж займут служебно-бытовые, административные и хозяйственные помещения. Для связи между этажами установят две группы лифтов для посетителей и персонала и две лестницы. В здании обустроят многосветный атриум, заканчивающийся на кровле световым фонарем.

Объект построят за счет средств городского бюджета. Срок действия разрешения на строительство – до ноября 2019 года.

«По поручению мэраСергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах.

После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок поликлиники в Тропарево. К проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проведутнеобходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

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