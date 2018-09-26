Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов объявил победителей международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций 5 экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве.

Победителями стали:

• Проспект Вернадского - Bofill Arquitectura, S.L., ООО «Мастер’c план»

• Головинский район - «Архитектурное бюро Асадова»

• Хорошево-Мневники - Nikken Sekkei, UNK Project

• Кузьминки – SPEECH

• Царицыно - АБ «Сергей Скуратов Architects»

По словам Сергея Кузнецова, этот конкурс стал одним из важнейших событий в архитектурной жизни столицы. Стартовавший в апреле 2017 года, он собрал более 130 заявок от 291 компании со всего мира. В итоге в финал было отобрано 20 участников, часть из которых

работает в консорциумах.

В состав жюри конкурса были приглашены представители органов исполнительной власти города Москвы, Общественной палаты Москвы, Союза архитекторов России, а также представители профессиональных институций и именитые российские и зарубежные архитекторы. Выбор победителей был основан на рейтинге, составленном по итогам голосования профессионального жюри, итогах голосования жителей, а также фактической возможности реализации концепции с наименьшим количеством изменений.

«По решению мэра Сергея Собянина были организованы общественные слушания по каждому из 20 проектов финалистов с жителями районов.

Их мнение жюри учитывало наравне с мнениями экспертов», - рассказал Сергей Кузнецов. - «После этого экспертная комиссия проверяла возможности реализации тех или иных концепций максимально близко к представленному проекту».

По словам главного архитектора Москвы, важным результатом и достижением конкурса станет формирование типологии и градостроительных принципов, которые можно будет применить при реализации всей программы реновации. А победители будут привлекаться к работе над другими площадками в качестве кураторов.

Сергей Кузнецов отметил, что задачей конкурса была выработка концептуальных предложений к подходу планирования, а не конкретных решений. Сейчас победители в составе проектных команд Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры приступают к

доработке на стадии проектов планировки территорий, которые планируется вынести на публичные слушания до конца 2018 года. По результатам этой работы будут рассчитаны все технические показатели. Проекты-победители будут дорабатываться максимально близко к изначальному замыслу, однако некоторых изменений, связанных с реализуемостью проектов, избежать не удастся.

«В первую очередь, это будут не привычные спальные районы, а полноценная городская среда со структурой улиц, развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, иерархией пространств. Проектирование отдельных зданий, в частности, архитектурная стилистика фасадов жилых домов, будет определяться проектировщиками на стадии разработки проектной документации в соответствии с заложенным в проект

планировки территорий градостроительным кодом и техническим заданием на проектирование», - добавил Сергей Кузнецов.

По его словам, именно участие разных по своей идеологии и подходу к работе архитектурных бюро поможет разнообразить городскую среду и повысить ее качество.

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