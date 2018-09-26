Сегодня Архсовет Москвы одобрил проект апарт-отеля по адресу: Долгоруковская ул., д.23А. Концепция бюро WALL представляет 17 разноэтажных секций, расположенных по периметру внутреннего двора

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект демонстрирует хорошие архитектурные и планировочные решения. «Проект одобрен, однако коллегам есть над чем поработать. Здесь не хватает доступной общественной функции, не предусмотрены площади под кафе, рестораны. А уличный сервис как раз то, что обогащает городскую среду. Мы эти замечания внесем в протокол», - отметил Кузнецов.

Апарт-отель планируют построить в Тверском районе Москвы, на участке площадью 0,48 га. Общая площадь комплекса составит 7,5 тыс. кв. м, площадь вилл – от 230 до 500 кв. м.

«Проект под названием "17 Вилл" рассказывает истории разных семей со своим уникальным образом жизни и своей собственной идентичностью. Все корпуса стоят под разными углами, что усиливает их идентичность и уникальность, позволяет создать ощущение приватности и тишины. На примыкающих террасах будут расположены арт-объекты, деревья, уличная гостиная и зоны отдыха», - рассказал со-оcнователь бюро WALL Рубен Аракелян.

Входная группа на территорию апартаментов поддерживает уличный фронт и является границей между городской средой и внутренним двором комплекса. Разнообразие высот корпусов (два-три этажа) формирует камерное городское пространство с интересным skyline, разными

сценариями восприятия и освещением. Все 17 корпусов отступают от внешней границы участка, что позволяет избежать прямого контакта города и приватной зоны жильцов.

Внутренний двор трактуется в концепции как парк и открытый сад, поэтому не предполагает транзитного проезда автомобильного транспорта. Благоустройство пространства строится на сочетании 3-x минеральных фактур: матовый гранит бежевого оттенка с термообработкой, натуральный газон и гравий. Каждый корпус обладает собственными 2 гостевыми террасами в уровне 1-ого этажа. Также комплекс предполагает наличие подземного паркинга

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