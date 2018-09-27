Крупнейшая сервисная лифтовая компания Москвы "Мослифт" рассказала о правилах этикета при использовании кабины.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, первым в лифт должен заходить мужчина. При этом первым из лифта выходит тот, кто стоит ближе к двери, независимо от пола. Данные правила продиктованы соображениями безопасности.

"Лифт очень опасен, а мужчина как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить", – рассказали в "Мослифте". Также по нормам этикета, если человек не выходит, то обязан пропустить выходящего, а после вернуться на прежнее место. Кроме того, при поездке с коляской необходимо брать ребенка на руки.

"При поездке взрослых с детьми первыми в кабину должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети, а затем взрослые", – добавили в компании. Ранее сообщалось, что почти 130 лифтов установили на юго-востоке Москвы с начала года.

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