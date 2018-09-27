Политика
Правительство РФ уделило внимание вопросу снижения смертности населения
Правительство утвердило снижение уровня смертности как основной пункт своей деятельности.
Правительство рассчитывает снизить смертность в России к 2024 году до уровня не выше на 10,9 на тысячу человек. Основные направления деятельности правительства России на период до 2024 года содержат этотпункт в своей программе.
В частности, планируется сократить смертность населения трудоспособного возраста и младенческую смертность. Кроме того, кабмин рассчитывает снизить смертность от болезней системы кровообращения и новообразований.
Согласно демографической политике, до 100 процентов будет увеличена доступность детских садов для детей до трех лет, в рамках которой создадут 1900 групп присмотра и ухода. Правительство также рассчитывает увеличить и долю посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями на 50 процентов и заняться популяризацией здорового образа жизни.
Ожидается, что доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом систематически, вырастет до 55 процентов – на 18% больше по сравнению с показателем 2017 года. Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун ранее заявил, что в Москве стали меньше умирать от инфаркта.
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