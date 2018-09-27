Труп человека нашли под платформой станции "Тимирязевская" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД).

Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

В настоящее время устанавливается личность скончавшегося, а также выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что тело человека был обнаружено около станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро

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