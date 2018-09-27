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Происшествия
Труп обнаружен на железнодорожной станции
Мертвое человеческое тело найдено в Тимирязевском районе.
Труп человека нашли под платформой станции "Тимирязевская" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД).
Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.
В настоящее время устанавливается личность скончавшегося, а также выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что тело человека был обнаружено около станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро.
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