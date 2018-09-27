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Происшествия

Труп обнаружен на железнодорожной станции

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Труп обнаружен на железнодорожной станции

M24.ru 27 сентября 2018г., 08:28

Мертвое человеческое тело найдено в Тимирязевском районе

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Труп человека нашли под платформой станции "Тимирязевская" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД).

Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

В настоящее время устанавливается личность скончавшегося, а также выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что тело человека был обнаружено около станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро

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