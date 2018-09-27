Образование/Карьера

Три вопроса, которые могут задать в ответ на это постановление школьницы:

- "Кто меня будет охранять? Все-таки они пытались ограждать от определнных проблем своих одноклассниц".

- "Не приведет ли это к насаждению лесбийских групп?

- Шуточный вопрос:"У кого я буду списывать?" Мальчики умнее.

Для старшеклассников в российских школах предлагают ввести раздельное обучение. Разделять учеников по половому признаку планируется с девятого класса. С соответствующей инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой 27 сентября планирует обратиться депутат Госдумы Виталий Милонов.

Автор документа (текст есть в распоряжении портала) считает, что совместное обучение мальчиков и девочек мешает формированию морально-нравственных качеств у подростков, а также отрицательно сказывается на их успеваемости, так как они отвлекаются друг на друга.

"Отечественные врачи педиатры отмечают, что благодаря улучшению социальной обстановки внутри страны наблюдается процесс биологической и физиологической акселерации подростков. Уже с 11–12 лет подростки начинают активно взрослеть в биологическом плане. При этом,

зрелость физическая, как правило, не означает зрелости моральной и нравственной", – констатирует депутат. Милонов напоминает, что до революции в России успешно практиковался принцип раздельного обучения и в целях повышения качества образовательных услуг, необходимо вернуться к этой модели, считает он.

"Такая практика позволяла сократить до минимума возможность проявлений безнравственности среди детей и воспитывала в них особое отношение к противоположному полу. Достаточно вспомнить классические произведения Александра Куприна, описывавшего моменты взаимоотношений юнкеров к воспитанницам женских училищ. Надо отметить, что в сталинское время совместное обучение было введено в отечественные школы исключительно из прагматических и идеологических, а не педагогических, соображений", – сообщил он.

.