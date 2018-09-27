Автомагистраль

Транспорт на нескольких улицах ограничат в передвижении недалеко от станции МЦК "Андроновка". Период действия ограничений продлится до 1 марта 2019 года

Внимание автомобилистов акцентируется на перемещении по улицам 1-я Фрезерная от шоссе Фрезер до д. 2/1, стр. 11 и на участке ул. Генерала Яковлева от д. 53, корп. 29 до ул. Пруд-Ключики

На этом направлении движение наземного транспорта будет затруднено до 1 марта по причине проведения строительных работ

Число полос сохраняется преимущественно за счет расширения, носящего временный характер. На одной из полос поток машин будет идти с ограничениями

Строительные и технические работы проводятя в районе ЮВАО до 1 марта следующего года и это является основовной причиной ограничений на автомагистрали

.