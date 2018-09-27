версия для печати

Московская жизнь

В октябре стартует осенний мотофестиваль

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В октябре стартует осенний мотофестиваль

Информационный Центр Правительства Москвы 27 сентября 2018г., 12:26

Идет подготовка к проведению первого осеннего мотофестиваля

.

Правительство Москвы сообщило о скором проведении первого осеннего мотофестиваля, который пройдет в Москве 13 октября.

13 октября проведем в Москве первый осенний мотофестиваль: так байкеры закроют свой сезон. Будет мотопарад, который cобираются сделать традиционным

5 мая в Москве прошел ежегодный «Московский мотофестиваль-2018» в поддержку развития мотокультуры и безопасности дорожного движения.

В рамках фестиваля по Садовому кольцу прошел мотопарад. Более 5 тысяч любителей мототехники приняли в нем участие

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   