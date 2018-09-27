Правительство Москвы сообщило о скором проведении первого осеннего мотофестиваля, который пройдет в Москве 13 октября.



13 октября проведем в Москве первый осенний мотофестиваль: так байкеры закроют свой сезон. Будет мотопарад, который cобираются сделать традиционным



5 мая в Москве прошел ежегодный «Московский мотофестиваль-2018» в поддержку развития мотокультуры и безопасности дорожного движения.

В рамках фестиваля по Садовому кольцу прошел мотопарад. Более 5 тысяч любителей мототехники приняли в нем участие

.