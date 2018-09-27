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Московская сцена

Из регионов в столицу

Из регионов в столицу

27 сентября 2018г., 13:55

С 15 сентября стартовала конкурсная программа фестиваля драматических театров «Уроки Режиссуры». В конкурсной программе заявлены постановки не только столичных театров, но и спектакли из Новосибирска, Красноярска, Черепанова и др. Первым представит в конкурсе свой спектакль «Оттенки»  Алексей Песегов из Минусинского драматического театра.

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Красивый и эстетичный спектакль. Минимум декораций. Главный акцент сделан на свет. Точнее на его оттенках. Оттенки присутствуют во всем. В музыке, в живописи, в литературе, в жизни… Невыдуманная история о любовном и творческом самоопределении молодого эстонского писателя и юной русской художницы. Герои сталкиваются не только с первыми чувствами, но и со всеми испытаниями взрослой жизни.

Алексей Песегов, режиссер спектакля, –  Заслуженный деятель искусств РФ. Спектакли в его постановке идут на сценах театров Абакана, Барнаула, Нижнего Тагила, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска и др.

Показ спектакля состоится 1 и 2 октября на сцене Московского театра Юного Зрителя (МТЮЗ).

Фестиваль драматических театров «Уроки Режиссуры» является частью масштабного проекта – «Биеннале театрального искусства 2018», который реализуется Ассоциацией Музыкальных Театров, Гильдией театральных режиссёров России, благотворительным фондом «Культурные сезоны» при поддержке проекта «Театральная Россия», а также Московским губернским театром и Театральным музеем имени Бахрушина. Проект проходит при поддержке Министерства культуры и Президентских грантов.

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Москва-Инфо
   