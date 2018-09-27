Московская сцена

Красивый и эстетичный спектакль. Минимум декораций. Главный акцент сделан на свет. Точнее на его оттенках. Оттенки присутствуют во всем. В музыке, в живописи, в литературе, в жизни… Невыдуманная история о любовном и творческом самоопределении молодого эстонского писателя и юной русской художницы. Герои сталкиваются не только с первыми чувствами, но и со всеми испытаниями взрослой жизни.



Алексей Песегов, режиссер спектакля, – Заслуженный деятель искусств РФ. Спектакли в его постановке идут на сценах театров Абакана, Барнаула, Нижнего Тагила, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска и др.



Показ спектакля состоится 1 и 2 октября на сцене Московского театра Юного Зрителя (МТЮЗ).



Фестиваль драматических театров «Уроки Режиссуры» является частью масштабного проекта – «Биеннале театрального искусства 2018», который реализуется Ассоциацией Музыкальных Театров, Гильдией театральных режиссёров России, благотворительным фондом «Культурные сезоны» при поддержке проекта «Театральная Россия», а также Московским губернским театром и Театральным музеем имени Бахрушина. Проект проходит при поддержке Министерства культуры и Президентских грантов.

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