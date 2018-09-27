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Автомагистраль

Ограничение движения продлится до Нового года

Ограничение движения продлится до Нового года

Информационный Центр Правительства Москвы 27 сентября 2018г., 11:55

Технические работы вызвали необходимость перекрытия движения по Главной аллее

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Часть дороги на участке главной аллеи начиная с конца сентября 2018 года и заканчивая концом января 2019 года не будет функционировать

Ограничения на дорожно-транспортном участке связаны с инженерно-техническими работами, профилактика и работа с инженерными сетями подразумевают окончательное перекрытие всех видов передвижения в указанном направлении

Главная аллея входит в число объектов на которых нужно проверить функционирование инженерных сетей, поэтому начало Первомайской улицы и направление потока машин к Московскому проспекту закрывается для автомобилистов до февраля 2019 года

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