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Автомагистраль
Ограничение движения продлится до Нового года
Технические работы вызвали необходимость перекрытия движения по Главной аллее.
Часть дороги на участке главной аллеи начиная с конца сентября 2018 года и заканчивая концом января 2019 года не будет функционировать
Ограничения на дорожно-транспортном участке связаны с инженерно-техническими работами, профилактика и работа с инженерными сетями подразумевают окончательное перекрытие всех видов передвижения в указанном направлении
Главная аллея входит в число объектов на которых нужно проверить функционирование инженерных сетей, поэтому начало Первомайской улицы и направление потока машин к Московскому проспекту закрывается для автомобилистов до февраля 2019 года.
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