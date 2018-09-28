Автомагистраль

В пятницу, 28 сентября, у некоторых пользователей возможны временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через SMS.

"Технические специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления сервиса", – говорится в сообщении.

Как отмечается, абоненты всех мобильных операторов для оплаты парковки могут воспользоваться мобильным приложением "Парковки Москвы",

паркоматами, личным кабинетом на сайте parking.mos.ru или сервисами партнеров – Qiwi или Элекснет

Как сообщалось ранее, автомобилисты могут оспорить штрафы за неправильную или неоплаченную парковку через портал mos.ru. В обращении нужно подробно описать ситуацию и указать свои личные данные.

Воспользоваться услугой можно, к примеру, если в постановлении указан государственный номер чужого автомобиля или на фотографии видно, что правила нарушены не были

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