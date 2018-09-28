Московская жизнь
Услуги сурдопереводчика в столичных центрах «Мои Документы»
В преддверии Международного дня глухих «Мои Документы» рассказывают об услугах и сервисах для людей с инвалидностью по слуху..
Во всех столичных центрах «Мои Документы» сотрудники
оказывают услуги людям с инвалидностью по слуху с помощью системы
видеоудаленного перевода на жестовый язык. При обращении посетителя специалист
центра связывается с оператором диспетчерской службы – переводчиком русского
жестового языка, который окажет помощь посетителю, обратившемуся за
государственной услугой. Жители часто пользуются сервисом и с комфортом
оформляют самые важные документы.
Также в любом центре госуслуг можно оформить компенсации за услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), полученные инвалидом самостоятельно (за счет собственных средств).
«Мои Документы» – это новый формат предоставления госуслуг – заявители могут рассчитывать на качественное обслуживание и искренний сервис. Сотрудники центров стараются вникнуть в вопрос каждого жителя, сделать больше, чем положено по регламенту, для всех посетителей. Специалистов центров обучают высокопрофессиональному, корректному и тактичному взаимодействию с жителями. В Учебном центре разработан ряд программ по культуре общения с людьми с инвалидностью и маломобильными гражданами.
Центры госуслуг «Мои Документы» открыты во всех районах Москвы и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманские офисы – с 10 утра до 10 вечера.
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