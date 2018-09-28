Новости Москва Инфо

Крупнейшие инновационные предприятия и технопарки столицы с 4 по 6 октября откроют свои двери в рамках акции "День без турникетов"

"Около 50 площадок поделятся с посетителями своими креативными идеями и секретами производства. Каждый желающий уже может зарегистрироваться на понравившуюся ему экскурсию", – говорится в сообщении.

В детском технопарке "Наукоград" можно будет посмотреть работу 3D-сканера и 3D-принтера, а также освоить авиатренажер на базе кабины самолета Як-40

В технопарке "Калибр" посетителям расскажут о VR-технологиях и синтезе ДНК. Также можно будет посмотреть на трехколесный автомобиль SAM, электродвигатель, зарядную станцию для электромобиля.

Также экскурсии пройдут в детском технопарке "Смарт-парк". На часовом заводе "Полет-Хронос" посетителей познакомятся с тампопечатью. На полиграфическом предприятии "Пушкинская площадь"

посетители увидят процесс печати глянцевых журналов, рекламных брошюр и детских книг. Мебельная компания "Феликс" проведет экскурсию по своему производству.

Сладкоежки и любители газировки смогут посетить предприятия по производству мороженого, лимонадов, сока, кваса и кока-колы.

На заводе "Микрон" покажут процесс выпуска RFID-меток и чипов, которыми ежедневно пользуются миллионы горожан.

Предыдущая акция "День без турникетов" прошла в столице с 30 августа по 1 сентября. Свои двери для всех желающих открыли более 50 предприятий Москвы и области – заводы, фабрики, промышленные и детские технопарки, IT-компании. Их посетили 15 тысяч гостей. Больше всего людей пришло в детские технопарки, и на заводы по производству напитков, парфюмерно-косметической продукции и мороженого

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