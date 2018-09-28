Новости Москва Инфо

Биометрические системы контроля доступа могут внедрить в столичных департаментах. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько.

"У нас есть запросы на это. Но прежде чем предлагать департаментам, мы, конечно же, большинство сервисов тестируем на себе. Как только мы убедимся, что это работает, можно предлагать другим департаментам. Это совсем не затратная составляющая", – сказал он

Горбатько отметил, что сейчас система распознавания сотрудников с помощью искусственного интеллекта тестируется в зданиях департамента информационных технологий

Ранее стало известно, что биометрическую систему распознавания лиц планируется включить в стандарт "смарт-сити" для российских городов, который начал разрабатывать Минстрой.

По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, такую технологию было бы удобно использовать в общественном транспорте, чтобы сократить время посадки пассажиров.

Для реализации проекта совместно с "Ростелекомом" Минстрой планирует привлечь китайские компании, в том числе Huawei. Представители ведомства намерены посетить Китай, чтобы оценить, как современные технологии работают там.

Летом 2017 года Сбербанк запустил пилотный проект по распознаванию банкоматом клиента по лицу. Первый такой банкомат установили в agile-офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте. Он позволяет сотрудникам банка выполнять все безналичные операции, при этом не требует банковскую карту.

Для построения модели человеческого лица выделяют контуры глаз, бровей, губ, носа, затем вычисляют расстояние между ними, и строят трехмерную модель.

По этой модели можно идентифицировать человека, учитывая множество вариаций изображения – повороты лица, наклона, изменения освещенности и выражения

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