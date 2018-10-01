Вратарь футбольной команды ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", – заявил голкипер

По его словам, с каждый годом становится труднее переносить максимальные нагрузки.

"С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА", – отметил Акинфеев.

Вратарь поблагодарил тренеров, под руководством которых выступал в национальной команде, партнеров, персонал сборной и российских болельщиков.

"Россия – вперед!" – заключил вратарь. В составе национальной команды Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Ранее сообщалось, что сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола

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