"Аэрофлот" присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона.

Имя певца будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Его введут в эксплуатацию в декабре. Борт будет выполнять рейсы как на внутрироссийских, так и международных линиях авиакомпании.

В заявлении компании отмечается, что Кобзон был частым пассажиром "Аэрофлота" и поддерживал дружеские отношения с авиакомпанией. Кроме того, он был знаком с некоторыми пилотами и представителями других авиационных профессий.

В 2016 году в виде исключения Кобзону присвоили почетное звание "Отличник Аэрофлота", которое по статуту дается лучшим работникам компании.

Ранее в Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы. Также скульптор Зураб Церетели рассказал о планах изготовить памятник Иосифу Кобзону до конца года.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Востряковском кладбище Москвы.

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