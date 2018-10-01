Здесь интересно

15 ноября в России пройдет VII Санкт-Петербургский культурный форум. Крупные международные встречи, будь то форумы, политические саммиты, чемпионаты или Олимпийские игры, оказывают мощное влияние на облик и культурный фон страны даже спустя годы после проведения. О налаживании культурного диалога во время таких событий поговорят признанные эксперты, среди которых — руководитель секции «Креативная среда и урбанистика», главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, специальный советник ЮНЕСКО Франческо Бандарин и программный директор WAF Пол Финч.

Секцию «Креативная среда и урбанистика» откроет пленарное заседание «Глобальное пространство культурного обмена». В качестве

экспертов также выступят генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак,

предприниматель и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Куснирович. Модерировать дискуссию будет специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Специалисты поговорят о влиянии крупных международных событий на города и их развитие, ведь в дни проведения подобных событий город становится пространством межкультурной коммуникации. Как следствие, гости подобных мероприятий «увозят» с собой особый образ России — на основе архитектурного облика, мест отдыха, инфраструктуры, взаимодействия с носителями тех или иных устоев. К тому же, крупные события становятся механизмом создания новых городских традиций.

По словам руководителя секции, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, политика московского правительства нацелена на развитие конкурсных процедур, привлечение международных архитекторов и создание интернациональных консорциумов. Это не только улучшает жизнь горожан, но и помогает наладить новые дружественные связи, популяризировать Россию за рубежом. То же самое можно сказать и о крупных международных событиях, которые объединяют жителей разных стран.

Так, Чемпионат мира по футболу 2018 стал пространством для такого обмена, а существенную роль в этом сыграли пешеходные зоны, парки и площадки, которые строятся в последние годы. Не случайно одна из крупнейших мировых архитектурных премий WAF в этом году рассматривает рекордное число объектов из России за все время своего существования. В шорт-лист премии вошли стадион «Лужники», парк Зарядье и другие московские проекты, а также объекты из Санкт-Петербурга, Сочи и Сергиева Посада. Кроме того, журнал Time включил «Зарядье» в список лучших мест в мире в категории to visit — это следствие не только нового подхода к формированию городского пространства, но и политики открытости, проводником которой в том числе становятся мировые спортивные соревнования

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