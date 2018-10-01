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Автомагистраль
Направление движения автобусов No 20 и 211 изменились
Движение автобусов с корректировкой и в соответствии с последними изменениями начнется 30 сентября.
Траектория перемещения автобусов No 20 и 211 изменилась с 30 сентября. Мосгортранс предупредил пассажиров о соответствующих переменах направления движения. Нарушения и изменения вызваны сменой направления перемещения транспорта по участку Главной аллеи
«От Главной аллеи автобусы будут поворачивать на Московский проспект, далее поедут по 2-й ул. Измайловского Зверинца к станции метро «Партизанская» (в обоих направлениях). Автобусы будут следовать со всеми остановками на измененном участке. Остановка «Измайловский парк» для автобусов №7, 131 по Московскому проспекту при движении к Главной аллее переносится на 35 м вперед», - говорится в сообщении.
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