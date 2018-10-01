Второй офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства лекарственных средств на территории города Москвы, будет заключён с ООО «Р-Опра».

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы, ГБУ «Городское агентство управления инвестициями», Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, рассмотрела и оценила представленную претендентом документацию.

ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд рублей при начальной (максимальной) цене контракта 22, 5 млрд рублей.

«Новый офсетный контракт, предметом которого стали препараты, применяющиеся для лечения и профилактики массовых тяжёлых эндокринных и онкологических заболеваний, создает условия для предсказуемых цен и бесперебойной поставки жизненно важных лекарств. Благодаря подобным инвестиционным инструментам обеспечивается эффективное расходование бюджетных средств, реализуется программа импортозамещения и происходит развитие инновационных производств», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической

политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов. Реализация московского офсета не приведет к существенным потерям рынка у отдельных производителей, заверил В. Ефимов.

«Объём закупаемых в рамках офсетной сделки лекарственных средств не превышает 10 процентов потребления в Российской Федерации. Заключение офсетного контракта не приведет к потере рынка у других производителей», - подчеркнул вице-мэр.

Контракт, срок которого 10 лет, предусматривает локализацию производства с последующей поставкой лекарственных препаратов, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Контракт предусматривает локализацию производства 56 лекарственных препаратов из перечня 31 международных непатентованных наименований (МНН) в течение трёх лет с последующей поставкой в течение семи лет препаратов, которые будут применяться при лечении кардиологических, онкологических, психиатрических, пульмонологических заболеваний, а также при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности», - сказал Г.Дёгтев.

Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, лекарства трёх международных непатентованных наименований будут локализованы по полному циклу, детализируя условия контракта, сообщил Геннадий Дёгтев.

«Заключение контракта будет стимулировать конкуренцию создания высокотехнологичных производств. 55 процентов препаратов, которые закупаются в рамках второго московского офсетного контракта, на территории РФ не производятся. Согласно конкурсной документации,

минимальный объем инвестиций поставщика-инвестора по этому контракту должен составить 3 млрд рублей. Претендент предложил увеличить объём инвестиций до 5,87 млрд рублей и подтвердил своё намерение инвестировать указанную в заявочной документации сумму в создание 12 производственных линий», - уточнил Геннадий Дёгтев

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