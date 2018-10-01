Французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур умер. Шансонье скончался в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет. В конце апреля у него были запланированы концерты в России, однако он их отменил из-за плохого самочувствия.

Вернувшись домой, певец восстановил здоровье. В мае он сломал плечо, из-за чего попал в больницу, однако уже через несколько дней покинул госпиталь.

Азнавур по праву считается одним из главных французских исполнителей ХХ века. За свою карьеру он сочинил и записал более 1,3 тысячи композиций, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Он стал первым французским исполнителем, который сумел получить платиновый диск в Европе.

Азнавур был командором французского ордена Почетного легиона. Он награжден званием "Национальный Герой Армении" и орденом Отечества, а также почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".

В 1997 году он получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017 года– звезду на Аллее славы в Голливуде

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