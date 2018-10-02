Образование/Карьера

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) начинает работу над созданием ежегодных видеоконсультаций по подготовке к единому государственному экзамену. В этом году у выпускников появится возможность задать свой вопрос разработчикам экзаменационных заданий.

Рособрнадзор ежегодно выпускает на своем YouTube-канале видеоконсультации с участием руководителей федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, которые позволяют выпускникам узнать о новшествах в том или ином предмете.

Ранее при подготовке тем для видеоконсультаций специалистами Рособрнадзора и ФИПИ просматривались вопросы, которые в течение года поступали на «горячие линии», проводился анализ результатов прошлогодних экзаменов на предмет выявления наиболее трудных для выпускников заданий, для создания советов и рекомендаций по их выполнению. В текущем учебном году Рособрнадзором принято решение о сборе дополнительных вопросов от будущих участников ЕГЭ, ответы на которые будут включены в видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2019.

«Мы ежегодно совершенствуем формат подачи информации для учащихся. В прошлом году к работе над видеоконсультациями, помимо специалистов ФИПИ, были приглашены опытные преподаватели из различных образовательных организаций. В этом году мы предлагаем самим выпускникам задать вопросы разработчикам, и, конечно, получить развернутый ответ «из первых рук», - отметил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Задать свои вопросы выпускники могут в специально созданных разделах в соцсетях ведомства до 12 октября

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