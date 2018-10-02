версия для печати

Образование/Карьера

ФИПИ проводит ежегодные консультации

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

ФИПИ проводит ежегодные консультации

Информационный Центр Правительства Москвы 02 октября 2018г., 12:51

Организаторы ЕГЭ используют видеоконсультации при подготовке выпускников

.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) начинает работу над созданием ежегодных видеоконсультаций по подготовке к единому государственному экзамену. В этом году у выпускников появится возможность задать свой вопрос разработчикам экзаменационных заданий.

Рособрнадзор ежегодно выпускает на своем YouTube-канале  видеоконсультации с участием руководителей федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, которые позволяют выпускникам узнать о новшествах в том или ином предмете. 

Ранее при подготовке тем для видеоконсультаций специалистами Рособрнадзора и ФИПИ просматривались вопросы, которые в течение года поступали на «горячие линии», проводился анализ результатов прошлогодних экзаменов на предмет выявления наиболее трудных для выпускников заданий, для создания советов и рекомендаций по их выполнению. В текущем учебном году Рособрнадзором принято решение о сборе дополнительных вопросов от будущих участников ЕГЭ, ответы на которые будут включены в видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2019.

«Мы ежегодно совершенствуем формат подачи информации для учащихся. В прошлом году к работе над видеоконсультациями, помимо специалистов ФИПИ, были приглашены опытные преподаватели из различных образовательных организаций. В этом году мы предлагаем самим выпускникам задать вопросы разработчикам, и, конечно, получить развернутый ответ «из первых рук», - отметил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. 

Задать свои вопросы выпускники могут в специально созданных разделах в соцсетях ведомства  до 12 октября

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Образование/Карьера»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   