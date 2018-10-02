Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал идею введения социальной нормы энергопотребления для населения. Об этом сообщил официальный представитель члена правительства Илья Джус.

В то же время, по словам Джуса, "конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение". Он отметил, что в правительстве давно обсуждают вопрос "расшивки" перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Представитель вице-премьера добавил, что на совещании у Козака 19 сентября рассматривали комплекс мер по сокращению объемов перекрестного субсидирования, а также его более справедливого распределения между группами потребителей.

Ранее Минэкономразвития и Минэнерго предложили ввести социальную норму энергопотребления для населения. Она предполагает оплату по базовому тарифу и его увеличение при превышении потолка энергопотребления в месяц. Позже стало известно, что правительство обсуждает данную идею

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