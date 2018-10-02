Новости Москва Инфо

Нобелевскую премию в 2018 году присудили Артуру Эшкену, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за "исследования в области лазерной физики", сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Эшкин – американский физик, автор 47 патентов, известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах. Изобрел "пинцет", с помощью которого можно захватывать частицы, атомы, вирусы и другие клетки, используя "пальцы" лазерных лучей.

Муру и Стрикланд – французские физики, в 1985 году они предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов

Накануне сообщалось, что Нобелевскую премию по медицине за 2018 год присудили ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе. Они разработали новый метод иммунотерапии рака.

Ранее в компании Clarivate Analytics на основании цитируемости научных работ называли шестерых вероятных лауреатов премии в области физики.

В прошлом году обладателями нобелевской премии по физике ученые из США — Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бериш. Награду они получили "за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами".

Награждение названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя премий – шведского предпринимателя Альфреда Нобеля. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов США)

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