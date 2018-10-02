версия для печати
Московская жизнь
Проводится озеленение площади 1905 года
В ноябре недалеко от станции "Улица 1905 года" произведут высадку деревьев.
В ноябре на площади перед южным входом на станцию метро "Улица 1905 года" высадят деревья.
Градоначальник опубликовал видео, напомнив, какой была площадь у станции метро до работ по благоустройству.
"Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок", – отметил мэр. Теперь, по словам Собянина, на площади простор, хорошее освещение и зелень
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на площади у станции метро появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. На южной стороне площади установят лавочки.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.