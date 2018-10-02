В ноябре на площади перед южным входом на станцию метро "Улица 1905 года" высадят деревья.

Градоначальник опубликовал видео, напомнив, какой была площадь у станции метро до работ по благоустройству.

"Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок", – отметил мэр. Теперь, по словам Собянина, на площади простор, хорошее освещение и зелень

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на площади у станции метро появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. На южной стороне площади установят лавочки

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