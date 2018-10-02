Происшествия

Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эту сумма гораздо больше.

Cпецслужбы пока ведут речь толькоо том, что Маркелов передал Захарченко 2 млрд рублей. Причем это взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные.

«Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен», — высказал мнение собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, которые являлись крупнейшими подрядчиками РЖД. Он был задержан накануне в Сочи. Басманный суд рассматривает вопрос о его аресте. Оперативники полагают, что большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, было получена от Маркелова и связанных с ним лиц

.