7 октября в Москве во второй раз пройдет полумарафон «Моя Столица», который является последним этапом серии забегов «Бегом по Золотому кольцу» и закрывает беговой сезон в Москве.

Второй год подряд в Москве соберутся более 6 000 любителей бега со всей России. Стартовый городок раскинется в одном из самых

красивых мест столицы – на Воробьёвых горах, перед корпусом МГУ. Прекрасный вид на город, место вечной романтики и юности. Трасса будет проложена по ул. Косыгина.

В ходе пресс-конференции олимпийские чемпионы и участники серии «Бегом по Золотому кольцу» расскажут о нюансах забега, о правильной подготовке к полумарафону, о призовых и раскроют имена звездных гостей

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