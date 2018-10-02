Созданный из бронзы образ вождя пролетариата Ленина находится на Калужской площади. Можно сказать также, что памятник стоит на Октябрьской площади, это сопряженное название

Не так много их осталось в Москве после распада СССР, открытие памятника приурочено к 70-ю Великой Октябрьской революции

Образец искусства соцреализма сосредоточен в этом огромном изваянии. Монументальная скульптура позднего соцреализма воздвигнута в 1985 году

Будучи раритетным экземпляром, монументальная статуя социалистического искусства запечатлела стереотипный образ вождя. Многие отмечают, что впечатление от скульптуры значительно сильнее впечатления от окружающего эту скульптуру пространства

Работа архитектора Г. Макаревича

Скульптором является Л. Кербель с участием в проекте В. Федорова

Проезд: ст. м."Калужская"

дата публикации: 2.10.2018

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