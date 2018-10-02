Созданный из гранита образ Льва Николаевича Толстого находится на Большой Пироговской улице. Знаменитый писатель любим в каждом московском доме. Все поколения помнят роман "Война и мир". Находящийся в сквере Девичьего поля памятник напоминает многим глыбу.

Невольно вспоминается фраза "Человечище. Глыба, а не человек!"

Темно-серый гранит материалом, который был выбран для реализации замысла скульптора.

Великий русский писатель изображен сидящим в кресле с книгой в руке. Каменные плиты у основания памятника и достаточно массивный гранит над площадкой, на которой видна мощная, значительная и огромная скульптура, соответствующая воплощенному в ней человеческому образу Толстого

Проезд: ст. м."Фрунзенская"

Был в Москве и другой памятник "в бронзе", появился в 1956 году у старинного дома на Поварской улице

Автор памятника скульптор Г. Новокрещенова. Бронзовый памятник был подарком московскому собранию от украинских писателей в честь 300-летия воссоединения этих двух территориальных субъектов

Работа архитекторов В. Богданова. В. Соколова

Скульптором является А. Портянко

дата публикации: 2.10.2018

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