Россияне получили 10 дней новогодних каникул. Страна будет отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Постановление опубликовано на официальном сайте правительства. Документ подготовило министерство труда и социальной защиты в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса.

"Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно", – сообщило правительство.

Также в 2019 году будет двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, три выходных дня с 8 по 10 марта, пять выходных дней с 1 по 5 мая, четыре выходных дня с 9 по 12 мая. Сохранится выходной в День России, 12 июня, и трехдневный отдых со 2 по 4 ноября, совпадающий с Днем народного единства

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