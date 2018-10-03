Совет Федерации одобрил закон о штрафе до 200 тысяч рублей за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста или за их необоснованное увольнение.

Ранее закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Согласно документу, такого рода нарушение наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами до 360 часов.

29 августа президент России выступил с обращением к гражданам по вопросу о планируемых изменениях в пенсионном законодательстве. Владимир Путин предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и ввести новую социальную категорию "граждане предпенсионного возраста" для 55-летних женщин и 60-летних мужчин

Также российский лидер предложил субъектам РФ принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до того, как они выйдут на пенсию

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