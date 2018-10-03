Автомагистраль

Департамент транспорта Москвы сообщил об утверждении для Мосгортранса звания лауреата ежегодной национальной премии «Транспортная безопасность России – 2018», сообщила пресс-служба Департамента транспорта города. Столичное предприятие заняло первое место сразу в двух номинациях, которые подчеркнули высокий уровень безопасности на столичном наземном транспорте и его инфраструктурных объектах.

«Положительные отзывы экспертов говорят о том, что Мосгортранс движется в верном направлении. Ежедневно нашими пассажирами становятся свыше 5,5 миллиона человек, и как основной оператор наземного транспорта Москвы мы понимаем, насколько важно обеспечивать безопасность горожан во время поездок по столице. Несомненно, эта награда – результат совместных усилий работников предприятия и Департамента транспорта Москвы», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Вручение награды состоялось в Калининграде в ходе VII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму – 2018». Форум собрал представителей крупных компаний-перевозчиков и технических экспертов – они обменялись профессиональным опытом в сфере обеспечения транспортной безопасности и определили лучших в этом направлении

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