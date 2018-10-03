Максим Орешкин выразил свое мнение по вопросу факторов увеличения цены на нефть, которые находятся в зависимости от фактической динамики и корректируются ею

Он также назвал ключевые факторы, которые, по его мнению, привели к краткосрочному увеличению цены на нефть.

Понижение добычи нефти в Венесуэле является первой причиной и довольно существенной

Слкдующей причиной является боязнь со стороны глобального рынка из-за введения американских санкций против Ирана. Санкции предусматривают уменьшение объема поставок нефти Ираном на глобальный рынок до нулевой отметки, чего не было в предыдущий раунд санкций, отметил министр экономического развития России

Министр экономического развития отметил основополагающую роль фактора предложения со стороны экспортеров из других стран при анализе тенденции к повышению цен на нефть

Cтоимость нефти марки Brent в понедельник, 1 октября, превысила 85 долларов за баррель впервые с 2014 года

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