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Автомагистраль

Московский паркинг динамично развивается

Московский паркинг динамично развивается

Информационный Центр Правительства Москвы 03 октября 2018г., 14:15

Выручка от создания парковок идет на увеличение численности парковочных мест в Коньково

.

Более 100 парковочных мест обустроили в Коньково с начала года за счет средств от платных парковок. Об этом сообщила пресс-служба Московского паркинга.

Отмечается, что парковочные места обустроены на ул. Введенского, ул. Островитянова, ул. Академика Волгина, ул. Академика Капицы и ул. Академика Арцимовича.

«Управа района Коньково опубликовала итоги работ по благоустройству придомовых территорий на деньги, полученные от платных парковок города. В 2018 г. в районе организовали новые парковочные карманы с совокупной вместимостью более 100 мест», - говорится в сообщении

.

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