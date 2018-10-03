Автомагистраль

Более 100 парковочных мест обустроили в Коньково с начала года за счет средств от платных парковок. Об этом сообщила пресс-служба Московского паркинга.

Отмечается, что парковочные места обустроены на ул. Введенского, ул. Островитянова, ул. Академика Волгина, ул. Академика Капицы и ул. Академика Арцимовича.

«Управа района Коньково опубликовала итоги работ по благоустройству придомовых территорий на деньги, полученные от платных парковок города. В 2018 г. в районе организовали новые парковочные карманы с совокупной вместимостью более 100 мест», - говорится в сообщении

.