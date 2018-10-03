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Происшествия
Рядом с Красной площадью террор
Автомобиль стал предметом препирательств.
Подразделения полиции и МЧС столицы прибыли на Васильевский спуск у Красной площади после звонка неизвестного о якобы заложенном там взрывном устройстве
По предварительным данным, мужчина угрожает взорвать свой автомобиль.
На месте происшествия работают кинологи с собаками. Территория Васильевского спуска оцеплена подразделениями патрульно-постовой службы полиции.
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