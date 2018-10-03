Будем здоровы

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому гражданам предоставят дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

Решение приняли в ходе заседания верхней палаты.

В четверг, 27 сентября, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении гражданам дополнительного выходного для прохождения диспансеризации, а для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста – два дня.

Помимо этого документа, сенаторы одобрили в среду закон о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд

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