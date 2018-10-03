версия для печати

Будем здоровы

CФ документально утвердил день для профилактики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

CФ документально утвердил день для профилактики

M24.ru 03 октября 2018г., 15:15

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении дополнительного дня для диспансеризации

.

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому гражданам предоставят дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

Решение приняли в ходе заседания верхней палаты.

В четверг, 27 сентября, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении гражданам дополнительного выходного для прохождения диспансеризации, а для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста – два дня.

Помимо этого документа, сенаторы одобрили в среду закон о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Будем здоровы»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   