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Будем здоровы
CФ документально утвердил день для профилактики
Совет Федерации одобрил закон о предоставлении дополнительного дня для диспансеризации.
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому гражданам предоставят дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Решение приняли в ходе заседания верхней палаты.
В четверг, 27 сентября, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении гражданам дополнительного выходного для прохождения диспансеризации, а для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста – два дня.
Помимо этого документа, сенаторы одобрили в среду закон о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд.
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