Происшествия

В главном здании МГУ имени М.Ломоносова произошло тление кабеля

МЧС уже ликвидировали его. Обстановка в университете сейчас спокойная.

Ранее сообщалось, что в одном из зданий МГУ в микрорайоне Ленинские Горы произошло возгорание. В результате из здания эвакуировали 300 человек

К 14:40 огонь потушили. Сообщалось, что в подвале на минус втором этаже загорелся строительный мусор на площади два квадратных метра

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