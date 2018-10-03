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Происшествия
Опасность крупного возгорания возникла в МГУ
Тлеющий кабель стал причиной беспокойства сотрудников, работающих в главном здании МГУ.
В главном здании МГУ имени М.Ломоносова произошло тление кабеля
МЧС уже ликвидировали его. Обстановка в университете сейчас спокойная.
Ранее сообщалось, что в одном из зданий МГУ в микрорайоне Ленинские Горы произошло возгорание. В результате из здания эвакуировали 300 человек
К 14:40 огонь потушили. Сообщалось, что в подвале на минус втором этаже загорелся строительный мусор на площади два квадратных метра.
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