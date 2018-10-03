Совет Федерации одобрил закон о приоритете в предоставлении отпуска многодетным родителям

Положение, которым предлагается дополнить Трудовой кодекс, предоставляет работникам, имеющим трех и более детей до 12 лет, право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

В конце сентября закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. Автором инициативы выступила глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что многодетные семьи в будущем смогут взять льготную ипотеку под 6% на более мягких условиях

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