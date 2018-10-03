Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Памятник Ломоносову
История памятника Ломоносову на Моховой.
Первым памятником Ломоносову считается бронзовый бюст на Моховой улице в 1876 году. Скульптору удалось воплотить облик ученого в собственном произведении в достаточной степени реально отобразив не только внешний облик, но и глубокомыслие великого человека
После обстрела Москвы с воздуха в октябрьские дни 1941 года
бюст пострадал и был разрушен. До настоящего времени его сохранили и он
находится в клубе МГУ на Большой Никитской улице
В пятьдесят третьем году в сквере МГУ имени Ломоносова установлен наиболее знаменитый памятник ученому
Скульптор Томский создал известную всему миру статую
Поблизости с северным входом в здание в Аллее ученых также поставлен бюст в честь ученого-самородка, выходца из народа
Проезд: ст. Университет
дата публикации: 3.10.2018.
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