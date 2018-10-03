Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Памятник Ломоносову

Фото: www.flickr.com

Достопримечательности столицы:Памятник Ломоносову

Татьяна Кислова 03 октября 2018г., 21:08

История памятника Ломоносову на Моховой

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Первым памятником Ломоносову считается бронзовый бюст на Моховой улице в 1876 году. Скульптору удалось воплотить облик ученого в собственном произведении в достаточной степени реально отобразив не только внешний облик, но и глубокомыслие великого человека

После обстрела Москвы с воздуха в октябрьские дни 1941 года бюст пострадал и был разрушен. До настоящего времени его сохранили и он находится в клубе МГУ на Большой Никитской  улице
 
В пятьдесят третьем году в сквере МГУ имени Ломоносова установлен наиболее знаменитый памятник ученому

Скульптор Томский создал известную всему миру статую

Поблизости с северным входом в здание в Аллее ученых также поставлен бюст в честь ученого-самородка, выходца из народа

Проезд: ст. Университет

дата публикации: 3.10.2018

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