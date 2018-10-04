Самая популярная в России модель слидирующими позициями - седан Lada Vesta

За прошедшие девять месяцев 2018 года было продано 76 тысяч 189 таких машин. Второе место заняла KIA Rio (75 тысяч 071 автомобиль).

Чуть менее популярной у россиян стала LADA Granta, таких машин было продано 70 тысяч 186 штук.

Продажи компании Lada за отчетный период выросли более чем на 17 процентов. Рыночная доля автомобилей Lada по итогам минувшей части этого года года составила 19,9 процентов

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