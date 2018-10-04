Ряду российских аэропортов предложили дать дополнительные названия по проекту "Великие имена России". С таким предложением выступил на круглом столе в Общественной палате РФ председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон.

"Аэропорты носят, как правило, имена утраченных деревень – Шереметьево, Бесовец, Внуково. Самые разные. Соответственно, и россияне, и гости прилетают именно в эти ворота нашей страны. Предлагается провести общественное голосование, обсуждение, какие имена мы хотим дополнительно присвоить этим аэропортам", – сказал он

При этом он отметил, что менять уже существующие названия не предполагается. По мнению митрополита, Шереметьево можно назвать в честь Федора Достоевского, а Пулково в честь Александра Пушкина и так далее

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