Московская сцена

В рамках "Биеннале театрального искусства" и фестиваля "Уроки Режиссуры" особое место занимают спектакли , обозначенные в программе «Спецпроект «ДАТЫ». К 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина будет показан его венгерский спектакль «Крокодил» по рассказу Достоевского. К юбилею Горького будет представлен французский спектакль «На дне» Лакаскада, из Швейцарии приедет постановка «Бог резни» Ясмина Реза. А в честь юбилея пьесы Шиллера «Коварство и любовь» в Москве будет показан легендарный спектакль Льва Додина.

Открывает спецпроект "ДАТЫ" постановка из Швейцарии "Бог резни" Жоржа Геррейро. Это интеллектуальная комедия с живым юмором, иронией и цинизмом, это абсурдный пасквиль на современное общество, застрявшее в парадоксах.

Родители двух школьных друзей встречаются в первый раз, чтобы схлестнуться в опасном споре. Они говорят о политике, государстве и повседневном общении. Разговор, начавшийся как светская беседа, перерастает в смертельную игру. Любовь, лицемерие, ревность – все это становится поводом для раздора между героями пьесы Ясмины Реза «Бог резни».

«Бог резни» - это пьеса о масках, лицемерии в человеческом общении, улыбках, за которыми скрывается злоба и недоброжелательность. Человеческое дикарство скрыто под личиной ложного гуманизма и престижных ценностей.

Ясмина Реза показывает разговор, начавшийся как пример светского общения, но затем разорвавший шаблон и обнаживший реальные лица персонажей. Они подавляют свою жажду насилия интересом к тюльпанам, чтением художественной литературы, скрывают свой повседневный стресс.

Но словно по вмешательству «Бога», настоящие лица героев раскрыты: бессмысленно казаться более доброжелательным и воспитанным, когда пытаешься убежать от своей настоящей жизни.

Как часто мы выбираем между эгоизмом и щедростью, ответственностью и безразличием, вежливостью и грубостью? Как легко разрушить нашу маску?

*Спектакль идет на французском языке с русскими субтитрами

МОСКВА:

Где: Школа современной пьесы (ДК Кросна)

Когда: 9, 10 октября

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