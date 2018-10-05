Новости Москва Инфо

Нобелевский лауреат по физике Кип Торн прочтет в Москве лекцию о гравитационных волнах в рамках фестиваля NAUKA 0+. Об этом сообщил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

"12 октября в 16:00 будет лекция Нобелевского лауреата Кипа Торна. Он еще в 1980-х годах стал почетным доктором МГУ, он у нас много раз бывал. И в актовом зале он будет читать лекцию, ожидается около тысячи человек, о том, в каких лабораториях зафиксированы гравитационные волны", – сказал Садовничий, передает Агентство "Москва".

Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в 80 регионах России с 12 по 14 октября. Центральной площадкой фестиваля станет Москва. В рамках фестиваля лекции по генетике, физиологии и физике также прочтут известные ученые из Норвегии, Великобритании, Италии, Германии, Польши

Подробнее: https://www.m24.ru/news/nauka/05102018/48951?utm_source=CopyBuf

"MEGASCIENCE: Россия в Мире – Россия для Мира" – так звучит тема Фестиваля NAUKA 0+ 2018 года. Зачем государства объединяются и тратят миллиарды долларов на научные проекты и мегаустановки? Как открытия megascience меняют нашу жизнь? Многие другие естественнонаучные и гуманитарные темы будут раскрыты в лекциях и экспозициях фестиваля в этом году

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