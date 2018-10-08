Новости Москва Инфо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уже обсуждаются вопросы о сроках, месте и формате встречи Владимира

Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в России.

Предварительное сообщение сделают после согласования деталей поездки по каналам дипломатической связи

Лидер КНДР получил письмо от Путина и заявил, что готов приехать в Россию с официальным визитом

.