Новости Москва Инфо

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В Москве идет подготовка к встрече на высшем уровне

Фото: Фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве идет подготовка к встрече на высшем уровне

M24.ru 08 октября 2018г., 14:54

Пресс-секретарь констатировал факт будущей встречи между Путиным и Ким Чен Ын

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уже обсуждаются вопросы о сроках, месте и формате встречи Владимира

Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в России.

Предварительное сообщение сделают после согласования деталей поездки по каналам дипломатической связи

Лидер КНДР получил письмо от Путина и заявил, что готов приехать в Россию с официальным визитом

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