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Новости Москва Инфо
В Москве идет подготовка к встрече на высшем уровне
Пресс-секретарь констатировал факт будущей встречи между Путиным и Ким Чен Ын.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уже обсуждаются вопросы о сроках, месте и формате встречи Владимира
Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в России.
Предварительное сообщение сделают после согласования деталей поездки по каналам дипломатической связи
Лидер КНДР получил письмо от Путина и заявил, что готов приехать в Россию с официальным визитом.
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