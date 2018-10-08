Потребление природного газа в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вырастет в 2,7 раза к 2030 году

Бюджетные средства на Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы позволили построить четыре объекта газоснабжения, один из них уже введен. Это позволило обеспечить газом около ста домов в Вороновском поселении.

«Еще по трем объектам в Роговском поселении идет оформление документации в ресурсоснабжающих организациях о выполнении технических условий и пуску газа. По газопроводу длиной 3,2 км голубое топливо придет в садовое некоммерческое товарищество «Квант» вблизи деревни Каменка. Для газоснабжения СНТ «Рогово-1» у деревни Богородское проложена линия длиной 4,3 км. Газоснабжение СНТ «Восход» у села Спас-Купля обеспечено благодаря газопроводу длиной 3,3 км», – сказал Владимир Жидкин.

Объем финансирования объектов превысил 90 млн руб. Длина построенных газопроводов составила 13,2 км. Началось строительство газораспределительной сети для дер. Марушкино и садоводческих некоммерческих товариществ, в том числе «Толстопальцево-5».

«Развитию инженерной инфраструктуры на новых территориях по поручению мэра Сергея Собянина уделяется приоритетное внимание. Этот проект включен в АИП, на его реализацию из бюджета выделено 2,7 млрд рублей», – отметил Владимир Жидкин.

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы рассмотрела проект схемы газоснабжения Москвы на период до 2030 года. Документ принят с учетом расширения территории города и увеличением объемов потребления природного газа.

Согласно оценкам, потребление газа в ТиНАО к 2030 году вырастет с 830 млн кубометров до 2,23 млрд кубометров, то есть в 2,7 раза. На новых территориях для необходимых объемов поставки и высокого уровня надежности до 2030 года выполнят комплексное переустройство системы газораспределения. Будут построены крупные источники подачи газа и системообразующие газопроводы. Для газификации населенных пунктов проложат 310 км газопроводов.

«Финансировать работы планируется за счет АИП, а также из средств предприятий газовой отрасли», – уточнил глава департамента

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