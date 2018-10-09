Московская жизнь
Два автобуса позволяют экономить москвичам 30 минут
Два маршрута автобусов перевозят ежедневно 2,5 тысячи человек.
Новыми автобусными маршрутами на севере столицы за месяц их работы воспользовались 55 тысяч пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет об автобусах № 283 "Комсомольская улица" – "Метро "Речной вокзал" и 865к "Комсомольская улица" – "Метро “Планерная",
запущенных 1 сентября. Они связывают Молжаниновский район столицы со станциями Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро.
Ежедневно автобусы перевозят 2,5 тысячи человек. Интервал движения транспорта не превышает 15 минут, поэтому горожанам не приходится долго ждать автобус на остановке.
Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, благодаря новым маршрутам москвичи могут экономить до 30 минут в пути.
Он подчеркнул, что в столице регулярно запускают новые маршруты наземного транспорта, чтобы у жителей отдаленных районов Москвы была возможность быстро и комфортно добраться до крупных ТПУ, станций метро и МЦК, а также до поликлиник, школ и детских садов.
Заммэра напомнил, что еще восемь новых автобусных маршрутов запустили 8 сентября – на линию вышли 36 автобусов большой вместимости.
В октябре на северо-востоке Москвы запустили новый полуэкспрессный маршрут № 909. Жители Северного смогут с комфортом добираться до станций Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Маршрут полуэкспресса будет пролегать по Дмитровскому шоссе через улицы Череповецкую и Лескова до станции метро "Медведково".
В настоящее время в столице действует 13 полуэкспрессных маршрутов, ежедневно перевозящих свыше 160 тысяч человек.
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