Поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева является недопустимым. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Я считаю недопустимым такое поведение футболистов, и я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги, потому что это наши звезды, многие поколения наших ребят равняются на наших спортсменов, и такое поведение просто неспортивное", – сказала она.

Ранее СМИ сообщили о задержании футболистов Мамаева и Кокорина, затеявших драку в одном из столичных кафе.

По данным "Интерфакс", полиция направила спортсменам повестки о вызове на допрос в связи с двумя потасовками, участниками которых они предположительно стали. В случае неявки футболистов "они будут доставлены принудительно".

Инцидент произошел утром в понедельник, 8 октября, в кафе на Большой Никитской. Игроки избили директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, сидевшего за соседним столиком

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