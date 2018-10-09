В залах академии художеств размещены работы зарубежных художников и современные полотна ныне живущих мастеров искусства

Здание академическое содержит три площади для размещения экспозиции и проведения образовательных встреч

В список мероприятий вошли экспозиции мастеров и исторические организационные мероприятия, позволяющие сконцентрировать внимание посетителей на тематических встречах

Местом рамещения стала старинная усадьба XVIII—XIX века





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