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Московская жизнь

Достопримечательности столицы:Российская академия художеств

Фото: yandex.ru

Достопримечательности столицы:Российская академия художеств

09 октября 2018г., 15:58

Залы выставочной академии содержат современные работы российских и зарубежных художников .

В залах академии художеств размещены работы зарубежных художников и современные полотна ныне живущих мастеров искусства

Здание академическое содержит три площади для размещения экспозиции и проведения образовательных встреч

В список мероприятий вошли экспозиции мастеров и исторические организационные мероприятия, позволяющие сконцентрировать внимание посетителей на тематических встречах

Местом рамещения стала старинная усадьба XVIII—XIX века

 


 

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