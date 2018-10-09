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Московская жизнь
Достопримечательности столицы:Российская академия художествЗалы выставочной академии содержат современные работы российских и зарубежных художников .
В залах академии художеств размещены работы зарубежных художников и современные полотна ныне живущих мастеров искусства
Здание академическое содержит три площади для размещения экспозиции и проведения образовательных встреч
В список мероприятий вошли экспозиции мастеров и исторические организационные мероприятия, позволяющие сконцентрировать внимание посетителей на тематических встречах
Местом рамещения стала старинная усадьба XVIII—XIX века
.
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